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Кожен четвертий перевірений об’єкт порушує протиепідемічні заходи – Держспоживслужба

Четвер, 25 червня 2020, 20:16
Кожен четвертий перевірений об’єкт порушує протиепідемічні заходи – Держспоживслужба

Тероргани Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зазначають, що кожен четвертий перевірений об’єкт – порушник карантинних заходів.

Джерело: пресслужба відомства

Деталі: Держпродспоживслужба з 18 червня посилила державний нагляд за дотриманням  санітарного законодавства, у тому числі за протиепідемічними заходами.

Наприклад, 23 червня відомство перевірило 4269 об’єктів, з яких 650 закладів громадського харчування. На кожному четвертому об’єкті виявлено порушення дотримання вимог протиепідемічних заходів.

Фахівці Держпродспоживслужби надали 896 приписів (пропозицій), накладено 74 штрафи, у 189 випадках щодо виявлених порушень інформувались органи місцевої влади та у 102 - органи Національної поліції.

Нагадаємо: Станом на ранок 25 червня в Україні підтвердили понад 40 тисяч заражень, з яких померло 1067 людей.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: карантинепідеміякоронавірус
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