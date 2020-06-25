Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Каждый четвертый проверенный объект нарушает противоэпидемические мероприятия – Госпотребслужба

Четверг, 25 июня 2020, 20:16
Каждый четвертый проверенный объект нарушает противоэпидемические мероприятия – Госпотребслужба

Терорганы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей отмечают, что каждый четвертый проверенный объект - нарушитель карантинных мероприятий.

Источник: пресс-служба ведомства

Детали: Держпродспоживслужба с 18 июня усилила государственный надзор за соблюдением санитарного законодательства, в том числе за противоэпидемических мероприятий.

Например, 23 Июня ведомство проверило 4269 объектов, из которых 650 заведений общественного питания. На каждом четвертом объекте выявлены нарушения соблюдения требований противоэпидемических мероприятий.

Специалисты Держпродспоживслужбы предоставили 896 предписаний (предложений), наложено 74 штрафы, в 189 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 102 - органы Национальной полиции.

Напомним: По состоянию на утро 25 июня в Украине подтвердили более 40 тысяч заражений, из которых умерло 1067 человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: карантинэпидемиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: