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Каждый четвертый проверенный объект нарушает противоэпидемические мероприятия – Госпотребслужба

Четверг, 25 июня 2020, 20:16

Терорганы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей отмечают, что каждый четвертый проверенный объект - нарушитель карантинных мероприятий.

Источник: пресс-служба ведомства

Детали: Держпродспоживслужба с 18 июня усилила государственный надзор за соблюдением санитарного законодательства, в том числе за противоэпидемических мероприятий.

Например, 23 Июня ведомство проверило 4269 объектов, из которых 650 заведений общественного питания. На каждом четвертом объекте выявлены нарушения соблюдения требований противоэпидемических мероприятий.

Специалисты Держпродспоживслужбы предоставили 896 предписаний (предложений), наложено 74 штрафы, в 189 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 102 - органы Национальной полиции.

Напомним: По состоянию на утро 25 июня в Украине подтвердили более 40 тысяч заражений, из которых умерло 1067 человек.

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Украинская правда
Темы: карантинэпидемиякоронавирус


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