На Рівненщині підтверджено майже 100 нових випадів COVID-19
П'ятниця, 26 червня 2020, 01:00
Станом на вечір 25 червня на Рівненщині підтверджено 84 нових випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 11 до 79 років.
Джерело: голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook
Пряма мова: "Таким чином в Рівненській області наразі маємо 3364 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, 67 випадків - летальні. Подолали хворобу 1676 жителів області".
Деталі: На перевірці в лабораторіях області знаходиться 413 зразків.
Що було раніше:
- Станом на вечір 24 червня на Рівненщині підтверджено 53 нових випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 2 до 84 років.
- Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі