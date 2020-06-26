На Рівненщині підтверджено майже 100 нових випадів COVID-19

Станом на вечір 25 червня на Рівненщині підтверджено 84 нових випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 11 до 79 років.

Джерело: голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook

Пряма мова: "Таким чином в Рівненській області наразі маємо 3364 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, 67 випадків - летальні. Подолали хворобу 1676 жителів області".

Деталі: На перевірці в лабораторіях області знаходиться 413 зразків.

Що було раніше:

Станом на вечір 24 червня на Рівненщині підтверджено 53 нових випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 2 до 84 років.

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі