На Ровенщине подтверждено почти 100 новых случаев COVID-19

По состоянию на вечер 25 июня на Ровенщине подтверждено 84 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 11 до 79 лет.

Источник: глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook

Прямая речь: "Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3364 случая заболевания коронавирусной болезни, 67 случаев - летальные. Преодолевшие болезнь 1676 жителей области".

Детали: На проверке в лабораториях области находится 413 образцов.

Что было раньше:

По состоянию на вечер 24 июня на Ровенщине подтверждено 53 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 2 до 84 лет.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасную фазу коронавируса.

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