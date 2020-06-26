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На Ровенщине подтверждено почти 100 новых случаев COVID-19

Пятница, 26 июня 2020, 01:00
На Ровенщине подтверждено почти 100 новых случаев COVID-19

По состоянию на вечер 25 июня на Ровенщине подтверждено 84 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 11 до 79 лет.

Источник: глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook

Прямая речь: "Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3364 случая заболевания коронавирусной болезни, 67 случаев - летальные. Преодолевшие болезнь 1676 жителей области".

Детали: На проверке в лабораториях области находится 413 образцов.

Что было раньше:

  • По состоянию на вечер 24 июня на Ровенщине подтверждено 53 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 2 до 84 лет.
  • Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасную фазу коронавируса.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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