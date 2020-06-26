SpaceX запускає чергову партію супутників. На орбіті Землі вже 538 модулів системи Starlink

Американська компанія SpaceX 26 червня планує запустити ракету-носій Falcon-9, яка виведе на орбіту 57 супутників системи Starlink.

Джерело: SpaceX у Twitter

Дослівно: "26 червня о 16:18 EDT (23:18 за київським часом) запуск 57 супутників системи Starlink та двох космічних апаратів компанії BlackSky".

Деталі: Погодні умови в районі запуску на 60% сприяють для його проведення.

Два супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky, які будуть доставлені на орбіту разом з інтернет-супутниками SpaceX, призначені для мультиспектральної зйомки Землі з роздільною здатністю близько одного метра.

Нагадаємо:

Наразі на орбіті Землі знаходиться 538 космічних апаратів SpaceX. Їх призначення – надання доступу до інтернету користувачам на всій планеті.

Остання партія з 58 інтернет-супутниками системи Starlink була запущена 13 червня.

Запуск перших 60 супутників Starlink був здійснений в травні 2019 року.

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