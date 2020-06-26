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SpaceX запускает очередную партию спутников. На орбите Земли уже 538 модулей системы Starlink

Пятница, 26 июня 2020, 01:56
SpaceX запускает очередную партию спутников. На орбите Земли уже 538 модулей системы Starlink

Американская компания SpaceX 26 июня планирует запустить ракету-носитель Falcon-9, которая выведет на орбиту 57 спутников системы Starlink.

Источник: SpaceX в Twitter

Дословно: "26 июня в 16:18 EDT (23:18 по киевскому времени) запуск 57 спутников системы Starlink и двух космических аппаратов компании BlackSky".

Детали: Погодные условия в районе запуска на 60% способствуют для его проведения.

Два спутника дистанционного зондирования Земли компании BlackSky, которые будут доставлены на орбиту вместе с интернет-спутниками SpaceX, предназначенные для мультиспектральных съемки Земли с разрешением около одного метра.

Напомним:

  • Сейчас на орбите Земли находится 538 космических аппаратов SpaceX. Их назначение - предоставление доступа в интернет пользователям на всей планете.
  • Последняя партия из 58 интернет-спутниками системы Starlink была запущена 13 июня.
  • Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае 2019 года.

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Темы: космосСШАИлон Маск
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