SpaceX запускает очередную партию спутников. На орбите Земли уже 538 модулей системы Starlink

Американская компания SpaceX 26 июня планирует запустить ракету-носитель Falcon-9, которая выведет на орбиту 57 спутников системы Starlink.

Источник: SpaceX в Twitter

Дословно: "26 июня в 16:18 EDT (23:18 по киевскому времени) запуск 57 спутников системы Starlink и двух космических аппаратов компании BlackSky".

Детали: Погодные условия в районе запуска на 60% способствуют для его проведения.

Два спутника дистанционного зондирования Земли компании BlackSky, которые будут доставлены на орбиту вместе с интернет-спутниками SpaceX, предназначенные для мультиспектральных съемки Земли с разрешением около одного метра.

Напомним:

Сейчас на орбите Земли находится 538 космических аппаратов SpaceX. Их назначение - предоставление доступа в интернет пользователям на всей планете.

Последняя партия из 58 интернет-спутниками системы Starlink была запущена 13 июня.

Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае 2019 года.

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