На Буковині виявили ще 51 випадок захворювання на COVID-19

25 червня у Чернівецькій області коронавірус виявили у 51 осіб, всього в області – 4582 випадки зараження.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "На Буковині сьогодні, 25 червня, офіційно підтверджено ще 51 випадок зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 535 зразків.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4582 особи. 37 буковинців сьогодні здолали COVID-19".

Що було раніше:

24 червня у Чернівецькій області коронавірус виявили у 53 осіб.

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі