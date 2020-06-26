На Буковине обнаружили еще 51 случай заболевания COVID-19
Пятница, 26 июня 2020, 02:51
25 июня во Черновицкой области коронавирус обнаружили в 53 человек, всего в области – 4582 случая заражения.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Прямая речь: "На Буковине сегодня, 25 июня, официально подтверждено еще 51 случай заражения коронавируса. Всего лабораторный центр обработал 535 образцов.
Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4582 человека. 37 буковинцев сегодня преодолели COVID-19".
Что было раньше:
- 24 июня во Черновицкой области коронавирус обнаружили в 53 человек
- Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасную фазу коронавируса.
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