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На Буковине обнаружили еще 51 случай заболевания COVID-19

Пятница, 26 июня 2020, 02:51

25 июня во Черновицкой области коронавирус обнаружили в 53 человек, всего в области – 4582 случая заражения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Прямая речь: "На Буковине сегодня, 25 июня, официально подтверждено еще 51 случай заражения коронавируса. Всего лабораторный центр обработал 535 образцов.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4582 человека. 37 буковинцев сегодня преодолели COVID-19".

Что было раньше: 

  • 24 июня во Черновицкой области коронавирус обнаружили в 53 человек
  • Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасную фазу коронавируса.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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