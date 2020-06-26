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Євроньюз: Україну внесли у список країн, яким можуть дозволити в’їзд до ЄС

П'ятниця, 26 червня 2020, 08:18

Принаймні в одному з проєктів рішень про відкриття зовнішніх кордонів ЄС Україна зазначена серед держав, мешканцям яких можуть відкрити в'їзд до Євросоюзу.

Про це йдеться у робочому документі, проєкт якого отримав телеканал  "Євроньюз", повідомляє "Європейська правда".

Видання не оприлюднює повний текст документа, але публікує повний список країн, які пропонують включити до "білого списку" від початку липня. Документ, щодо якого точиться дискусія між державами-членами ЄС надало виданню джерело у дипломатичних колах.

У цьому списку – 54 країни. Україна зазначена у їхньому числі.

З інших європейських країн поза межами ЄС, в’їзд пропонується відкрити громадянам та мешканцям Андорри, Чорногорії, Сербії, Боснії, Албанії, Грузії. Примітно, що Молдову та Вірменію до списку не внесли.

Наразі немає певності, що список буде затверджений у даному вигляді. "Джерела сумніваються у відкритті кордонів від вже з 1 липня та кажуть, що згода (між членами ЄС) не буде досягнута вчасно", йдеться у публікації.

Також не можна виключити що список – якщо документ є автентичним -  був складений за застарілими даними, до початку нового спалаху епідемії.

Як відомо, за критеріями, які оприлюднювали раніше, кордони ЄС мали лишити закритими для українців.

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Теми: ЄСкарантинкоронавірускордон


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