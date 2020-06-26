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Евроньюз: Украину внесли в список стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС

Пятница, 26 июня 2020, 08:18
Евроньюз: Украину внесли в список стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС

По крайней мере в одном из проектов решений об открытии внешних границ ЕС Украина указана среди государств, жителям которых могут открыть въезд в Евросоюз.

Об этом говорится в рабочем документе, проект которого получил телеканал "Евроньюз", сообщает "Европейская правда".

Издание не публикует полный текст документа, но приводит полный список стран, которые предлагают включить в "белый список" с начала июля. Документ, о котором идет дискуссия между государствами-членами ЕС предоставил изданию источник в дипломатических кругах.

В этом списке - 54 страны. Украина указана в их числе.

Из других европейских стран за пределами ЕС, въезд предлагается открыть гражданам и жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии. Примечательно, что Молдову и Армению в список не внесли.

Пока нет уверенности, что список будет утвержден в данном виде. "Источники сомневаются в открытии границ от уже с 1 июля и говорят, что согласие (между членами ЕС) не будет достигнута вовремя", говорится в публикации.

Также нельзя исключить что список (если документ является аутентичным) был составлен по устаревшим данным, до начала новой вспышки эпидемии.

Как известно, по критериям, которые обнародовались ранее, границы ЕС должны остаться закрытыми для жителей Украины.

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Темы: ЕСкарантинкоронавирусграница
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