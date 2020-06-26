На заході України залишаються підтопленими половина постраждалих будинків

Станом на 7 ранку 26 червня на заході України залишається знеструмленими 7 населених пунктів у 2 областях, із них 6 в Івано-Франківській і 1 у Чернівецькій.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до складної паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

Внаслідок негоди в Івано-Франківській області загинули 3 особи.

Станом на ранок п’ятниці у 262 населених пунктах (було 342) підтоплено 7 731 будинок (було 14 471): в Івано-Франківській (202 з 6 653), Чернівецькій (45 з 1 049), Львівській (11, а був 1), Тернопільській (4 зі 118).

Також підтоплено 13 об’єктів соціальної та побутової сфери (було 17).

Затоплено 4 553 підвали (було 7 100): Івано-Франківська – 3 694, Чернівецька – 763, Тернопільська – 60, Львівська область – 36.

Підтоплено 12 411 присадибних ділянок (було 22 025): в Івано-Франківській області – 8 579, Чернівецькій – 3 543, Тернопільській – 262, Львівській – 27.

Зруйновано 154 км автодоріг (було 342): в Івано-Франківській області – 152 км, Чернівецькій – 1,4 км, Львівській – 0,2 км.

Залишаються зруйнованими 57 мостів (було 123: у Івано-Франківській 122 та у Львівській 1).

Пошкоджено 598 км автодоріг (було 655) та 172 мости (було 215): в Івано-Франківській (550 км доріг та 148 мостів), Львівській (0,2 км автодоріг), Чернівецькій області (47,8 км автодоріг та 17 мостів).

Також пошкоджено у Чернівецькій області 650 м дамб (№ 15б – 150 м; № 21А – 60 м; №5 – 70 м; № 9 – 370 м).

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 225 чол. та 403 одиниці техніки, з них від ДСНС 570 осіб, 225 одиниці техніки та 2 гелікоптери.