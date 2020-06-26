На западе Украины остаются подтопленными половина пострадавших домов

По состоянию на 7 утра 26 июня на западе Украины остаются обесточенными 7 населенных пунктов в 2 областях, из них 6 в Ивано-Франковской и 1 в Черновицкой.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к сложной паводковой обстановке в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

Вследствие непогоды в Ивано-Франковской области погибли 3 человека.

По состоянию на утро пятницы в 262 населенных пунктах (было 342) подтоплен 7731 дом (было 14471): в Ивано-Франковской (202 из 6653), Черновицкой (45 из 1049), Львовской (11, а был 1 ), Тернопольской (4 из 118).

Также подтоплены 13 объектов социальной и бытовой сферы (было 17).

Затоплены 4553 подвала (было 7100) Ивано-Франковская – 3694, Черновицкая – 763, Тернопольская – 60, Львовская область – 36.

Подтоплены 12 411 приусадебных участков (было 22025): в Ивано-Франковской области – 8579, Черновицкой – 3543, Тернопольской – 262, Львовской – 27.

Разрушены 154 км автодорог (было 342): в Ивано-Франковской области – 152 км, Черновицкой - 1,4 км, Львовской - 0,2 км.

Остаются разрушенными 57 мостов (было 123: в Ивано-Франковской 122 и во Львовской 1).

Повреждены 598 км автодорог (было 655) и 172 моста (было 215): в Ивано-Франковской (550 км дорог и 148 мостов), Львовской (0,2 км автодорог), Черновицкой области (47,8 км автодорог и 17 мостов).

Также в Черновицкой области повреждено 650 м дамб (№ 15б – 150 м; № 21А – 60 м; №5 – 70 м; № 9 – 370 м).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1225 челочек и 403 единицы техники, из них от ГСЧС 570 человек, 225 единицы техники и 2 вертолета.