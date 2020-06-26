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1 109 хворих на коронавірус за добу в Україні, 113 у Києві – антирекорди

П'ятниця, 26 червня 2020, 08:51

За добу 25 червня COVID-19 в Україні підтвердили у 1 109 осіб, при цьому 19 хворих за добу померли, 541 одужав.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Львівська область – 209 нових випадків, 3 летальних.

Рівненська область – 116 нових випадків і 2 летальних.

Київ – рекордні 113 нових випадків і 1 летальний.

Закарпатська область – 93 нових випадки і 3 летальних.

Хмельницька область – 79 нових випадків.

Волинська область – 72 нових випадки і 2 летальних.

Одеська область – 64 нових випадки.

Чернівецька область – 51 новий випадок і 1 летальний.

Харківська область – 46 нових випадків і 3 летальних.

Івано-Франківська область – 46 нових випадків і 1 летальний.

Тернопільська область – 42 нових випадки, без летальних.

Житомирська область – 29 нових випадків, 1 летальний.

Донецька область – 13 нових випадків і 1 летальний

Черкаська область – 11 нових випадків і 1 летальний.

В інших областях – без летальних випадків і з помірним приростом хворих.

Жодного нового випадку не виявлено лише в Запорізькій області.

 

Загалом за час пандемії в Україні виявили 41 117 випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, з них 1 086 померли, 18 299 одужали. Відтак, зараз  хворіють 21 732 особи.

 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що в четвер, 25 червня, було зроблено 27 154 тести: 13 916 – методом ПЛР, 13 238 – методом ІФА.

Він також сказав, що летальних випадків найбільше у Чернівецькій області (178), Львівській області (126) та столиці Києві (102). Середній показник летальності у країні – 2,6%.

Степанов закликав носити захисні маски у публічних місцях, дотримуватися дистанції та інших протиепідемічних заходів. За його словами, це не лише зменшує ризик передачі коронавірусу, а й знижує шанси потрапити у лікарню з важкою формою COVID-19.

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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