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1 109 больных коронавирусом за сутки в Украине, 113 в Киеве – антирекорды

Пятница, 26 июня 2020, 08:51
1 109 больных коронавирусом за сутки в Украине, 113 в Киеве – антирекорды

За сутки 25 июня COVID-19 в Украине подтвердили у 1109 человек, при этом 19 больных за сутки умерли, 541 выздоровел.

Источник: данные СНБО

Детали: Львовская область – 209 новых случаев, 3 летальных.

Ровенская область – 116 новых случаев и 2 летальных.

Киев – рекордные 113 новых случаев и 1 летальный.

Закарпатская область – 93 новых случая и 3 летальных.

Хмельницкая область – 79 новых случаев.

Волынская область – 72 новых случая и 2 летальных.

Одесская область – 64 новых случая.

Черновицкая область – 51 новый случай и 1 летальный.

Харьковская область – 46 новых случаев и 3 летальных.

Ивано-Франковская область – 46 новых случаев и 1 летальный.

Тернопольская область – 42 новых случая, без летальных.

Житомирская область – 29 новых случаев, 1 летальный.

Донецкая область – 13 новых случаев и 1 летальный

Черкасская область – 11 новых случаев и 1 летальный.

В других областях – без летальных случаев и с умеренным приростом больных.

Ни одного нового случая не выявлено лишь в Запорожской области.

 

Всего за время пандемии в Украине обнаружили 41 117 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 1 086 умерли, 18 299 выздоровели. Так что сейчас болеют 21 732 человека.

 

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что в четверг, 25 июня, было сделано 27 154 теста: 13 916 – методом ПЦР, 13 238 – методом ИФА.

Он также сказал, что летальных случаев больше всего в Черновицкой области (178), Львовской области (126) и столице Киеве (102). Средний показатель летальности в стране – 2,6%.

Степанов призвал носить защитные маски в общественных местах, соблюдать дистанцию и другие противоэпидемические меры. По его словам, это не только уменьшает риск передачи коронавируса, но и снижает шансы попасть в больницу с тяжелой формой COVID-19.

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История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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