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Американские истребители перехватили военные самолеты РФ вблизи Аляски

Пятница, 26 июня 2020, 09:03
Фото c Twitter North American Aerospace Defense Command

Два российских военных самолета, которые находились в 80 км от острова Унимак недалеко от Аляски, были перехвачены американскими истребителями.

Об этом сообщил в четверг генерал Терренс Дж. О'шонесси, командующий штаба воздушной обороны Северной Америки NORAD, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Times.

Он подчеркнул, что это пятый инцидент такого рода в этом месяце в этом районе, но нарушение воздушного пространства США или Канады не произошло. Российские самолеты были идентифицированы как машины типа Ил-38, входящих в состав морского разведывательного патруля.

Представитель NORAD Кэмерон Хиллер уточнил, что это девятый подобный инцидент у побережья Аляски или Канады в этом году. Однако он подчеркнул, что все такие взаимодействия "безопасны и профессиональны".

С тех пор как Россия возобновила деятельность дальней авиации в 2007 году, в среднем было около семи перехватов на год, сказал Хиллер.

Шесть дней назад российские истребители перехватили над Охотским морем два американских стратегических бомбардировщика B-52H, которые летели на значительном расстоянии от государственной границы России.

Темы: СШАРосcия


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