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Ірландія з 9 липня послабить обмеження на в’їзд з низки країн

П'ятниця, 26 червня 2020, 09:10

Ірландія планує скасувати з 9 липня 14-денний карантин для людей, що прибувають з країн, де ситуація з епідемією перебуває під контролем.

Про це заявив у четвер виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкар, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Варадкара, Ірландія підготує "зелений список" країн, до яких  не буде застосовуватися 14-денний карантин.

Варадкар сказав, що список країн і критерії для так званих "повітряних мостів" будуть узгоджені на рівні ЄС, але також попередив потенційних відпочиваючих, що цей список буде переглядатися і може змінюватися кожні два тижні.

Ірландія повідомила в середньому про 9 випадків захворювання коронавірусом в день за останні сім днів, що являє собою найбільше падіння числа нових випадків захворювання в Європейському Союзі за останні два тижні, заявив Міністр охорони здоров'я Саймон Харріс.

Досі в Ірландії від хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом, померло 1727 осіб.

На питання, чи залишаться карантинні заходи щодо Британії, Варакдар відповів, що, хоча захворюваність на цю хворобу там йде в правильному напрямку, країна  в даний час не відповідає цим критеріям.

Варадкар також ясно дав зрозуміти, що межа між Північною Ірландією та Ірландією залишиться відкритою, як це було протягом всієї пандемії.

Як повідомлялося, принаймні в одному з проєктів рішень про  відкриття зовнішніх кордонів ЄС Україна зазначена серед держав, мешканцям яких можуть відкрити в'їзд до Євросоюзу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ірландіякоронавірускарантин
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