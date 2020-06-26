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Ирландия с 9 июля ослабит ограничения на въезд из ряда стран

Пятница, 26 июня 2020, 09:10

Ирландия планирует отменить с 9 июля 14-дневный карантин для прибывающих из стран, где ситуация с эпидемией находится под контролем.

Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности премьер-министра Ирландии Лео Варадкар, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Варадкара, Ирландия подготовит "зеленый список" стран, к которым не будет применяться 14-дневный карантин.

Варадкар сказал, что список стран и критерии для так называемых "воздушных мостов" будут согласованы на уровне ЕС, но также предупредил потенциальных отдыхающих, что этот список будет пересматриваться и может меняться каждые две недели.

Ирландия сообщила в среднем о 9 случаях заболевания коронавирусом в день за последние семь дней, что представляет собой наибольшее падение числа новых случаев заболевания в Европейском Союзе за последние две недели, заявил Министр здравоохранения Саймон Харрис.

До сих пор в Ирландии от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, умерли 1727 человек.

На вопрос, останутся ли карантинные меры в отношении Британии, Варакдар ответил, что, хотя заболеваемость этой болезнью там идет в правильном направлении, страна в настоящее время не соответствует этим критериям.

Варадкар также ясно дал понять, что граница между Северной Ирландией и Ирландией останется открытой, как это было на протяжении всей пандемии.

Как сообщалось, по крайней мере в одном из проектов решений об открытие внешних границ ЕС Украина указана среди государств, жителям которых могут открыть въезд в Евросоюз.

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Темы: Ирландиякоронавирускарантин
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