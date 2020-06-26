Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чорногорії посилили карантинні обмеження через збільшення числа заражень

П'ятниця, 26 червня 2020, 10:03
У Чорногорії посилили карантинні обмеження через збільшення числа заражень

У Чорногорії Національний координаційний орган по боротьбі з коронавірусом посилив або повернув обмеження, покликані запобігти поширенню хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTCG.

"У зв'язку зі збільшенням числа активних випадків захворювання на коронавірус, завезених з-за кордону, які потім поширились в Чорногорії, Національний координаційний орган прийняв рішення заборонити, зокрема, релігійні збори у відкритих громадських місцях, за винятком районів, що належать релігійним організаціям" - йдеться у повідомленні.

Крім того, заборонені політичні збори у відкритих громадських місцях, а також присутність глядачів на спортивних заходах.

Похорони, як стверджується, можуть проводитися тільки в найближчому колі сім'ї.

Також НКТ, на прохання кабінету президента Чорногорії, рекомендував цього року не організовувати традиційний прийом з нагоди Дня державності.

Окремо посилені заходи щодо муніципалітету Рожає, де в даний час зареєстровано найбільше число активних випадків коронавірусної інфекції - 35.

Окремий перелік обмежень стосується і міста Біле Полє, де спостерігається зростання кількості хворих. Там теж заборонили всі зібрання у закритих та відкритих громадських місцях. Громадянам не дозволено відвідувати релігійні обряди.

Заборонено збори більш ніж двох людей у ​ громадському місці, крім членів родини. Захисні маски є обов'язковими всюди, за винятком житлових будинків.

24 травня Чорногорія проголосила себе "першою у Європі країною, що поборола коронавірус", оскільки в країні я не залишилося жодного активного випадку захворювання. 

Ввечері 2 червня Чорногорія офіційно оголосила про завершення епідемії в країні.

Теми: Чорногоріякарантинкоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
Чорногорія
Росіяни влаштували дебош на курорті в Чорногорії: їх побили стільцями
Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України
На парламентських виборах у Чорногорії лідирує проєвропейський рух "Європа зараз"
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
Усі новини...
Реклама: