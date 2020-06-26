В Черногории ужесточили карантин из-за увеличения числа заражений

В Черногории Национальный координационный орган по борьбе с коронавирусом усилил или вернул ограничения, призванные предотвратить распространение болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTCG.

"В связи с увеличением числа активных случаев заболевания коронавирусом, завезенных из-за рубежа, которые затем распространились в Черногории, Национальный координационный орган принял решение запретить, в частности, религиозные собрания в открытых общественных местах, за исключением районов, принадлежащих религиозным организациям", - говорится в сообщении.

Кроме того, запрещены политические собрания в открытых общественных местах, а также присутствие зрителей на спортивных мероприятиях.

Похороны, как утверждается, могут проводиться только в ближайшем кругу семьи.

Также НКТ, по просьбе кабинета президента Черногории, рекомендовал в этом году не организовывать традиционный прием по случаю Дня государственности.

Отдельно усиленные меры приняты в отношении муниципалитета Рожае, где в настоящее время зарегистрировано наибольшее число активных случаев коронавирусной инфекции - 35.

Отдельный перечень ограничений касается и города Белое Поле, где наблюдается рост количества больных. Там тоже запретили все собрания в закрытых и открытых общественных местах. Гражданам не разрешено посещать религиозные обряды.

Запрещены собрания более двух людей в общественном месте, кроме членов семьи. Защитные маски обязательны везде, за исключением жилых домов.

24 мая Черногория провозгласила себя "первой в Европе страной, поборовшей коронавирус", поскольку в стране не осталось ни одного активного случая заболевания.

Вечером 2 июня Черногория официально объявила о завершении эпидемии в стране.