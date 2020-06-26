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Офіс президента: Кримськотатарський прапор майорітиме над Кримом

П'ятниця, 26 червня 2020, 10:25
Офіс президента: Кримськотатарський прапор майорітиме над Кримом

Офіс президента у День кримськотатарського прапора висловив упевненість, що історичну справедливість буде відновлено – і над окупованим зараз Кримом замайорять і прапор України, і прапор кримських татар.

Джерело: Офіс президента у Telegram

Дослівно: "В окупованому Криму через чітку проукраїнську позицію саме кримські татари зазнають переслідувань і дискримінації, кримські татари становлять більшість політичних бранців. Сервер Мустафаєв, Сейран Салієв, брати Абдулаєви, Емір-Усеїн Куку – всі вони є справжніми в’язнями сумління, і ми зробимо все для того, щоб вони якомога швидше повернулися додому.

Сьогодні по всьому Криму в повітрі майорять кримськотатарські прапори, вони нагадують мешканцям Криму про дух свободи та єдності. Єдності в боротьбі за повернення Державного прапора України в Крим, і щоб, як колись, у Бахчисараї чи Сімферополі ми знову милувався двома стягами, що майорять один поряд з іншим.

Для нас дуже важливо робити все можливе для відновлення історичної справедливості та прав кримськотатарського народу як корінного народу України.

Звісно, це свято ми хотіли б відзначати в Криму, на Батьківщині кримських татар. Президент України неодноразово зазначав, що повернення Криму має стати нашою національною ідеєю, кожного українця і кримського татарина, всієї нашої держави та всього світу.

Тому ми переконані, що золота тамга на блакитному стязі майорітиме над Чатир-Дагом та Ай-Петрі, у Бахчисараї, Ялті та Севастополі. Крим – це Україна!".

Довідка: Кримськотатарський прапор затвердили у 1917 році – це золота тамга на блакитному стязі. Свято ж почали відзначати з 2010 року, День кримськотатарського прапора закріплено рішенням V Курултаю кримськотатарського народу.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариКримокупаціяОфіс президента
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