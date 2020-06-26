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Офис президента: Крымскотатарский флаг будет развеваться над Крымом

Пятница, 26 июня 2020, 10:25
Офис президента: Крымскотатарский флаг будет развеваться над Крымом

Офис президента в День крымскотатарского флага выразил уверенность, что историческая справедливость будет восстановлена ​​– и над оккупированным сейчас Крымом поднимутся и флаг Украины, и флаг крымских татар.

Источник: Офис президента в Telegram

Дословно: "В оккупированном Крыму за четкую проукраинскую позицию именно крымские татары подвергаются преследованиям и дискриминации, крымские татары составляют большинство политических пленников. Сервер Мустафаев, Сейран Салиев, братья Абдулаевы, Эмир-Усеин Куку – все они являются настоящими узниками совести, и мы сделаем все для того, чтобы они как можно скорее вернулись домой.

Сегодня по всему Крыму в воздухе реют крымскотатарские флаги, они напоминают жителям Крыма о духе свободы и единства. Единства в борьбе за возвращение Государственного флага Украины в Крым, и чтобы, как прежде, в Бахчисарае или Симферополе мы снова любовались двумя знаменами, развевающимися друг рядом с другим.

Для нас очень важно делать все возможное для восстановления исторической справедливости и прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины.

Конечно, этот праздник мы хотели бы отмечать в Крыму, на Родине крымских татар. Президент Украины неоднократно отмечал, что возвращение Крыма должно стать нашей национальной идеей, каждого украинца и крымского татарина, всего нашего государства и всего мира.

Поэтому мы убеждены, что золотая тамга на голубом знамени будут развеваться над Чатыр-Дагом и Ай-Петри, в Бахчисарае, Ялте и Севастополе. Крым – это Украина!".

Справка: Крымскотатарский флаг утвердили в 1917 году – это золотая тамга на голубом полотне. Праздник же начали отмечать с 2010 года, День крымскотатарского флага закреплено решением V Курултая крымскотатарского народа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: крымские татарыКрымоккупацияОфис президента
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