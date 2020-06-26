Військового прокурора спіймали на системних хабарях

Прокурора одного з відділів військової прокуратури Південного регіону викрили на системному хабарництві, наразі Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Слідчі територіального управління ДБР… у Києві та Миколаєві… викрили та повідомили про підозру прокурору одного з відділів військової прокуратури Південного регіону (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)".

Деталі: За попередньою інформацією, прокурор через посередників системно брав хабарі від підприємців, які займаються ввезенням транспортних засобів на територію України.

Правоохоронці задокументували факт вимагання прокурором через посередника 10 тисяч доларів та одержання 5 тисяч доларів на банківський рахунок.

Фото ДБР

Крім того, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, задокументували факт вимагання та одержання цим же прокурором 2,5 тисячі доларів від представника приватного підприємства.

Правоохоронці провели обшуки в адміністративній будівлі однієї із прокуратур, в якій працює підозрюваний, а також за місцем розташування і проживання представників суб’єктів господарювання, які причетні до надання хабарів прокурору.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Прокурору загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.