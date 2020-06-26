Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Військового прокурора спіймали на системних хабарях

П'ятниця, 26 червня 2020, 10:34
Військового прокурора спіймали на системних хабарях
Фото ДБР

Прокурора одного з відділів військової прокуратури Південного регіону викрили на системному хабарництві, наразі Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Слідчі територіального управління ДБР… у Києві та Миколаєві… викрили та повідомили про підозру прокурору одного з відділів військової прокуратури Південного регіону (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)".

Деталі: За попередньою інформацією, прокурор через посередників системно брав хабарі від підприємців, які займаються ввезенням транспортних засобів на територію України.

Правоохоронці задокументували факт вимагання прокурором через посередника 10 тисяч доларів та одержання 5 тисяч доларів на банківський рахунок.

 
Фото ДБР

Крім того, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, задокументували факт вимагання та одержання цим же прокурором 2,5 тисячі доларів від представника приватного підприємства.

Правоохоронці провели обшуки в адміністративній будівлі однієї із прокуратур, в якій працює підозрюваний, а також за місцем розташування і проживання представників суб’єктів господарювання, які причетні до надання хабарів прокурору.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Прокурору загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРпрокуратурахабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
ДБР
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
Усі новини...
Реклама: