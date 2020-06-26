Военного прокурора поймали на системных взятках

Прокурора одного из отделов военной прокуратуры Южного региона уличили в системном взяточничестве, сейчас Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Следователи территориального управления ГБР... в Киеве и Николаеве... разоблачили и сообщили о подозрении прокурору одного из отделов военной прокуратуры Южного региона (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)".

Детали: По предварительной информации, прокурор через посредников системно брал взятки от предпринимателей, которые занимаются ввозом транспортных средств на территорию Украины.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства прокурором через посредника 10 тысяч долларов и получение 5 тысяч долларов на банковский счет.

Фото ГБР

Кроме того, следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве, задокументировали факт вымогательства и получения этим же прокурором 2,5 тысячи долларов от представителя частного предприятия.

Правоохранители провели обыски в административном здании одной из прокуратур, в которой работает подозреваемый, а также по месту расположения и проживания представителей субъектов хозяйствования, причастных к даче взяток прокурору.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности.

Прокурору грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.