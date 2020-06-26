Псевдорадника президента і "генерала СБУ" затримали за вимагання 1,1 мільйона

Прокуратура Вінницької області спільно з СБУ та ДБР затримали трьох осіб, які безпідставно вимагали у місцевого підприємця 1,1 мільйона гривень неіснуючого боргу, прикриваючись зв’язками у Офісі президента.

Джерело: сайт прокуратури Вінницької області, пресслужба Державного бюро розслідувань

Дослівно прокуратура: "Один з вимагачів представився радником президента України, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів – генералом у відставці. Вони погрожували підприємцеві проблемами з правоохоронними органами та закриттям бізнесу у разі відмови сплатити неіснуючий борг його колишньому компаньйонові".

Фото ДБР

Деталі: Постраждалий, у якого вимагали гроші і погрожували закрити його бізнес, звернувся до ДБР.

Зловмисників затримали 25 червня після одержання грошей. У них вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та підробне посвідчення радника президента.

Фото Прокуратури

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання коштів в особливо великих розмірах) ККУ та обрання відносно них запобіжного заходу.

Фото ДБР

Затриманим загрожує від 7 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.