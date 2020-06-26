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Псевдорадника президента і "генерала СБУ" затримали за вимагання 1,1 мільйона

П'ятниця, 26 червня 2020, 11:10
Псевдорадника президента і генерала СБУ затримали за вимагання 1,1 мільйона
Фото ДБР

Прокуратура Вінницької області спільно з СБУ та ДБР затримали трьох осіб, які безпідставно вимагали у місцевого підприємця 1,1 мільйона гривень неіснуючого боргу, прикриваючись зв’язками у Офісі президента.

Джерело: сайт прокуратури Вінницької області, пресслужба Державного бюро розслідувань

Дослівно прокуратура: "Один з вимагачів представився радником президента України, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів – генералом у відставці. Вони погрожували підприємцеві проблемами з правоохоронними органами та закриттям бізнесу у разі відмови сплатити неіснуючий борг його колишньому компаньйонові". 

 
Фото ДБР

Деталі: Постраждалий, у якого вимагали гроші і погрожували закрити його бізнес, звернувся до ДБР.

Зловмисників затримали 25 червня після одержання грошей. У них вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та підробне посвідчення радника президента. 

 
Фото Прокуратури 

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання коштів в особливо великих розмірах) ККУ та обрання відносно них запобіжного заходу. 

 
Фото ДБР

Затриманим загрожує від 7 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: ДБРпрокуратура
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