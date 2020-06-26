Псевдосоветника президента и "генерала СБУ" задержали за вымогательство 1,1 миллиона
Прокуратура Винницкой области совместно с СБУ и ГБР задержали трех человек, которые безосновательно требовали у местного предпринимателя 1,1 миллиона гривен несуществующего долга, прикрываясь связями в Офисе президента.
Источник: сайт прокуратуры Винницкой области, пресс-служба Государственного бюро расследований
Дословно прокуратура: "Один из вымогателей представился советником президента Украины, другой – бывшим сотрудником правоохранительных органов – генералом в отставке. Они угрожали предпринимателю проблемами с правоохранительными органами и закрытием бизнеса в случае отказа оплатить несуществующий долг его бывшему компаньону".
Детали: Пострадавший, у которого требовали деньги и угрожали закрыть его бизнес, обратился в ГБР.
Злоумышленников задержали 25 июня после получения денег. У них изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и поддельное удостоверение советника президента.
Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство средств в особо крупных размерах) УК и избрании в отношении них меры пресечения.
Задержанным грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.