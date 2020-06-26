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Псевдосоветника президента и "генерала СБУ" задержали за вымогательство 1,1 миллиона

Пятница, 26 июня 2020, 11:10
Псевдосоветника президента и генерала СБУ задержали за вымогательство 1,1 миллиона
Фото ГБР

Прокуратура Винницкой области совместно с СБУ и ГБР задержали трех человек, которые безосновательно требовали у местного предпринимателя 1,1 миллиона гривен несуществующего долга, прикрываясь связями в Офисе президента.

Источник: сайт прокуратуры Винницкой области, пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно прокуратура: "Один из вымогателей представился советником президента Украины, другой – бывшим сотрудником правоохранительных органов – генералом в отставке. Они угрожали предпринимателю проблемами с правоохранительными органами и закрытием бизнеса в случае отказа оплатить несуществующий долг его бывшему компаньону". 

 
Фото ГБР

Детали: Пострадавший, у которого требовали деньги и угрожали закрыть его бизнес, обратился в ГБР.

Злоумышленников задержали 25 июня после получения денег. У них изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и поддельное удостоверение советника президента. 

 
Фото Прокуратуры

Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство средств в особо крупных размерах) УК и избрании в отношении них меры пресечения. 

 
Фото ГБР 

Задержанным грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: ГБРпрокуратура
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