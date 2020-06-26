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У Києві в торговому павільйоні згоріла жінка

П'ятниця, 26 червня 2020, 11:39
Фото ДСНС

Уночі 26 червня у столиці внаслідок пожежі в торговому павільйоні загинула жінка.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві

Деталі: Займання виникло близько 2:09 ночі 26 червня у кіоску по вулиці Ревуцького, 7-В у Дарницькому районі столиці. Вогонь розповсюдився на поруч розташований металевий павільйон з прийому вторинної сировини.

 
Фото ДСНС у Києві

Рятувальники, що прибули на виклик, о 2:23 локалізували пожежу, а о 2:31 – ліквідували.

Під час гасіння вогню у павільйоні із продажу овочів вони виявлено тіло жінки без ознак життя.

На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 рятувальників.

Причину займання з’ясовують правоохоронці.

Українська правда
Теми: Київпожежажертви


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