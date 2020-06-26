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В Киеве в торговом павильоне сгорела женщина

Пятница, 26 июня 2020, 11:39
Фото ГСЧС

Ночью 26 июня в столице в результате пожара в торговом павильоне погибла женщина.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве

Детали: Возгорание возникло около 2:09 ночи 26 июня в киоске по улице Ревуцкого, 7-В в Дарницком районе столицы. Огонь распространился на рядом расположенный металлический павильон по приему вторичного сырья. 

 
Фото ГСЧС в Киеве 

Прибывшие на вызов спасатели в 2:23 локализовали пожар, а в 2:31 – его ликвидировали.

Во время тушения огня в павильоне по продаже овощей они обнаружено тело женщины без признаков жизни.

На месте происшествия работали 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 спасателей.

Причину возгорания устанавливают правоохранители.

Украинская правда
Темы: Киевпожаржертвы


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