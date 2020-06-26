Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Не можуть послаблювати карантин Київ і 10 областей України

П'ятниця, 26 червня 2020, 11:44

Київ, Київська область, Закарпатська область, Рівненська, Волинська, Львівська, Чернівецька, Хмельницька, Одеська, Донецька й Луганська не відповідають критеріям для послаблення карантину.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я

Деталі: МОЗ аналізує тепер чотири показники.

Київ, Київська область та Одеська область не відповідають критеріям за динамікою поширення коронавірусної хвороби COVID-19: вона надто висока.

Відсоток виявлення вище норми у Волинській, Львівській та Чернівецькій областях.

Донецька й Луганська області надто мало охоплені тестуванням.

Рівненська й Хмельницька області не можуть розраховувати на ослаблення одразу за двома показниками: відсоток виявлення і динаміка поширення.

Закарпатська область не відповідає ад трьох критеріям: завелике завантаження ліжок хворими з коронавірусом SARS-CoV-2, відсоток виявлення і динаміка поширення.

 

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019МОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
Усі новини...
Реклама: