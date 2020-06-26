Не можуть послаблювати карантин Київ і 10 областей України

Київ, Київська область, Закарпатська область, Рівненська, Волинська, Львівська, Чернівецька, Хмельницька, Одеська, Донецька й Луганська не відповідають критеріям для послаблення карантину.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я

Деталі: МОЗ аналізує тепер чотири показники.

Київ, Київська область та Одеська область не відповідають критеріям за динамікою поширення коронавірусної хвороби COVID-19: вона надто висока.

Відсоток виявлення вище норми у Волинській, Львівській та Чернівецькій областях.

Донецька й Луганська області надто мало охоплені тестуванням.

Рівненська й Хмельницька області не можуть розраховувати на ослаблення одразу за двома показниками: відсоток виявлення і динаміка поширення.

Закарпатська область не відповідає ад трьох критеріям: завелике завантаження ліжок хворими з коронавірусом SARS-CoV-2, відсоток виявлення і динаміка поширення.

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