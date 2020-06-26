Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Не могут ослаблять карантин Киев и 10 областей Украины

Пятница, 26 июня 2020, 11:44

Киев, Киевская область, Закарпатская область, Ровенская, Волынская, Львовская, Черновицкая, Хмельницкая, Одесская, Донецкая и Луганская не соответствуют критериям для ослабления карантина.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: МОЗ анализирует теперь четыре показателя.

Киев, Киевская область и Одесская область не отвечают критериям по динамике распространения коронавирусной болезни COVID-19: она слишком высока.

Процент выявления выше нормы в Волынской, Львовской и Черновицкой областях.

Донецкая и Луганская области слишком мало охвачены тестированием.

Ровенская и Хмельницкая области не могут рассчитывать на ослабление сразу по двум показателям: процент выявления и динамика распространения.

Закарпатская область не соответствует аж по трем критериям: слишком большая загрузка коек больными с коронавирусом SARS-CoV-2, процент выявления и динамика распространения.

 

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Темы: карантинкоронавирусCovid-2019Минздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин

Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"

Херсонские СМИ устроили флешмоб за-за того, что их не пустили к Зеленскому

Порошенко спрятал свои картины "за решеткой" в музее, куда снова приходило ГБР

фотоПервый после карантина чартер с туристами вылетел из Киева

Лукашенко собирается изменить конституцию Беларуси

Все новости...
карантин
"Укрзализныця" отложила выплату в бюджет 750 миллионов
В Черногории ужесточили карантин из-за увеличения числа заражений
Ирландия с 9 июля ослабит ограничения на въезд из ряда стран
Последние новости
23:24
Венгрия предлагает отправить в Украину инженерный батальон из-за паводков
22:55
документНичто не мешает Шарию передвигаться по территории Украины – ОГП
22:44
Новости экономики: дело Бахматюка, концессия, риелторы
22:33
В Киевской области ввели новые ограничения из-за вспышки COVID-19
22:07
В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области COVID-19 заразились 90 человек
21:52
Более миллиарда гривен убытков вызвали наводнения на Буковине – ОГА
21:25
Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин
21:09
За 5 месяцев 2020 УЗ увеличила на 6% объемы перевозок стройматериалов
20:52
Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"
20:24
"Укрпочта" возобновила доставку почты в западные области
Все новости...