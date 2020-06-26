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Не могут ослаблять карантин Киев и 10 областей Украины

Пятница, 26 июня 2020, 11:44

Киев, Киевская область, Закарпатская область, Ровенская, Волынская, Львовская, Черновицкая, Хмельницкая, Одесская, Донецкая и Луганская не соответствуют критериям для ослабления карантина.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: МОЗ анализирует теперь четыре показателя.

Киев, Киевская область и Одесская область не отвечают критериям по динамике распространения коронавирусной болезни COVID-19: она слишком высока.

Процент выявления выше нормы в Волынской, Львовской и Черновицкой областях.

Донецкая и Луганская области слишком мало охвачены тестированием.

Ровенская и Хмельницкая области не могут рассчитывать на ослабление сразу по двум показателям: процент выявления и динамика распространения.

Закарпатская область не соответствует аж по трем критериям: слишком большая загрузка коек больными с коронавирусом SARS-CoV-2, процент выявления и динамика распространения.

 

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Темы: карантинкоронавирусCovid-2019Минздрав
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