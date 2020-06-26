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Велика вода повністю зруйнувала міст, що з'єднував два райони Буковини

П'ятниця, 26 червня 2020, 11:55
Велика вода повністю зруйнувала міст, що з'єднував два райони Буковини

Повінь на річці Прут зруйнувала аварійний міст, що сполучав два райони Чернівецької області.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook, пресслужба Чернівецької ОДА

Деталі: Осадчук запостив у соцмережі фото та зазначив, що велика повінь, понад 8 метрів у річці Прут, повністю зруйнувала аварійний міст між Маршинцями Ноовоселівського району та Лункою (Герцаївський район).

За його словами, єдиним рішенням мусить бути невідкладне продовження будівництва нового мосту.

У самій ОДА назвали наслідки стихії станом на 7:00, 26 червня:

Зокрема підтоплено 51 населений пункт, 1075 будинків та 819 підвалів. Затоплено 3642 присадибні ділянки, пошкоджено 937,7 га сільськогосподарських угідь, відселено 136 осіб, з них 42 дітей.

Врятовано з підтоплених житлових будинків 69 осіб, з них 17 дітей, пошкоджено частково 13 ділянок доріг загальною протяжністю 47,78 кілометра та 17 мостів.

Ускладнено або відсутнє автотранспортне сполучення з 6 населеними пунктами (Довгопілля, Конятин, Фошки, Стебні, Лустун Путильського району, хутір Серафинець Вижницького району).

Порушено газопостачання у 15 населених пунктах області (Вижницький і Кіцманський райони).

Тривають аварійно-відновлювальні роботи із укріплення пошкоджених ділянок дамби № 15Б у селі Банилів та дамби № 21 у Вижниці.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

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