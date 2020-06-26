Большая вода полностью разрушила мост, соединявший два района Буковины

Наводнение на реке Прут разрушило аварийный мост, соединявший два района Черновицкой области.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook, пресс-служба Черновицкой ОГА

Детали: Осадчук запостил в соцсети фото и отметил, что большое наводнение, более 8 метров на реке Прут, полностью разрушило аварийный мост между Маршинцами Новоселовского района и Лункой (Герцаевский район).

По его словам, единственным решением должно быть безотлагательное продолжение строительства нового моста.

В самой ОГА назвали последствия стихии по состоянию на 7:00, 26 июня:

В частности подтоплен 51 населенный пункт, 1075 домов и 819 подвалов. Затоплены 3642 приусадебных участка, повреждено 937,7 га сельскохозяйственных угодий, отселено 136 человек, из них 42 детей.

Спасены из подтопленных жилых домов 69 человек, из них 17 детей, повреждены частично 13 участков дорог общей протяженностью 47,78 километра и 17 мостов.

Затруднено или отсутствует автотранспортное сообщение с 6 населенными пунктами (Довгопилля, Конятин, Фошки, Стебни, Лустун Путильского района, хутор Серафинец Выжницкого района).

Нарушено газоснабжение в 15 населенных пунктах области (Выжницкий и Кицманский районы).

Продолжаются аварийно-восстановительные работы по укреплению поврежденных участков дамбы № 15Б в селе Банилов и дамбы № 21 в Выжнице.