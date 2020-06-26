Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Большая вода полностью разрушила мост, соединявший два района Буковины

Пятница, 26 июня 2020, 11:55
Большая вода полностью разрушила мост, соединявший два района Буковины

Наводнение на реке Прут разрушило аварийный мост, соединявший два района Черновицкой области.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook, пресс-служба Черновицкой ОГА

Детали: Осадчук запостил в соцсети фото и отметил, что большое наводнение, более 8 метров на реке Прут, полностью разрушило аварийный мост между Маршинцами Новоселовского района и Лункой (Герцаевский район).

По его словам, единственным решением должно быть безотлагательное продолжение строительства нового моста.

В самой ОГА назвали последствия стихии по состоянию на 7:00, 26 июня:

В частности подтоплен 51 населенный пункт, 1075 домов и 819 подвалов. Затоплены 3642 приусадебных участка, повреждено 937,7 га сельскохозяйственных угодий, отселено 136 человек, из них 42 детей.

Спасены из подтопленных жилых домов 69 человек, из них 17 детей, повреждены частично 13 участков дорог общей протяженностью 47,78 километра и 17 мостов.

Затруднено или отсутствует автотранспортное сообщение с 6 населенными пунктами (Довгопилля, Конятин, Фошки, Стебни, Лустун Путильского района, хутор Серафинец Выжницкого района).

Нарушено газоснабжение в 15 населенных пунктах области (Выжницкий и Кицманский районы).

Продолжаются аварийно-восстановительные работы по укреплению поврежденных участков дамбы № 15Б в селе Банилов и дамбы № 21 в Выжнице.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: