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На вихідні захід України знову накриють грози

П'ятниця, 26 червня 2020, 12:07
На вихідні захід України знову накриють грози

У суботу та недылю на більшій частині території України буде тепло і переважно сухо, лише на заході очікуються дощі і більш прохолодне повітря.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно: "В суботу в Україні без опадів, лише в західних, вдень і в північно-східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, у південно-східній частині північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 26-31°, в західних областях місцями 23-25 ​°; в Карпатах вночі 12-17°, вдень 18-23°".

Деталі: У Києві в суботу без опадів; температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

 

На неділю, 28 червня, синоптики прогнозують у західних, вдень і в північних та місцями центральних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, удень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°; днем 25-30°, на півдні до 34°.

 

У Києві вночі 28 червня без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

Теми: погодаУкраїна
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