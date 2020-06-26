На выходные запад Украины снова накроют грозы

В субботу на большей части территории Украины будет тепло и преимущественно сухо, лишь на западе ожидаются дожди и более прохладный воздух.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "В субботу в Украине без осадков, лишь в западных, днем и в северо-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, в юго-восточной части северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 26-31°, в западных областях местами 23-25°; в Карпатах ночью 12-17°, днем 18-23°".

Детали: В Киеве в субботу без осадков; температура ночью 17-19°, днем около 30°.

На воскресенье, 28 июня, синоптики прогнозируют в западных, днём и в северных и местами центральных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днём во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днём 25-30°, на юге до 34°.

В Киеве ночью 28 июня без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.