Українці оцінили перший рік президентства Зеленського

Майже 40% українців оцінили перший рік президентства Володимира Зеленського "добре" або "дуже добре", ще 34% вважають, що президент справляється "не погано і не добре".

Джерело: результати дослідження Центру Разумкова з 24 по 29 квітня

Дослівно: "Загалом 37% опитаних оцінили діяльність В.Зеленського протягом першого року перебування при владі "добре" або "дуже добре". Відносна більшість, 34% опитаних оцінили діяльність В.Зеленського на "3" ("не погано і не добре"), а 28% — "досить погано" або "дуже погано".

Деталі: Зокрема, досить важливий для іміджу Зеленського виявився показник — чиї інтереси, загальнонаціональні чи власні він насамперед захищає.

У квітні частка тих, хто дотримується думки, що президент захищає загальнонаціональні інтереси, становила 50%, а тих, хто до дотримується думки, що він захищає власні інтереси та інтереси свого політичного оточення — 33%.

Частка респондентів, які вважають нову владу кращою за попередню, становить 38%, 39% вважають, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої, а 16% — що вона гірша за попередню.

63% респондентів відповіли, що влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що не вдається зробити, 25% вважають, що влада лише "імітує зусилля", і лише 9% відзначають вдалі дії влади.

Відносна більшість опитаних (42%) зазначають, що загальна ситуація в країні за останній рік погіршилася, 33% вважають, що вона не змінилася, а 15% — що вона покращилася.

Респонденти найчастіше констатують погіршення ситуації у рівні цін і тарифів (57%) та в економічному становищі країни (50%).

Оцінюючи виконання Зеленським передвиборних обіцянок, більшість українців зазначають, що вони зовсім не виконані.

Зокрема, 71,5% вважають, що зовсім не виконана обіцянка відсторонення олігархів від впливу на політику, 70% — створення нових робочих місць, 63% — встановлення миру на Сході Україні, 62% — боротьби з корупцією, 62% — запровадження реального народовладдя, 56% — зниження комунальних тарифів, 54% — детінізації економіки, легалізації доходів, 53% — підвищення пенсій, 50% — забезпечення лікарень і шкіл фінансуванням і сучасним обладнанням, 47% — підвищення зарплат педагогів та медиків, 46% — недопущення ущемлення бізнесу правоохоронцями.

Лише 3,5% опитаних вважають, що Зеленський повністю виконає свої передвиборні обіцянки, 33% відповіли, що він виконає більшу частину своїх обіцянок, 31% — виконає меншу частину, 25% — практично не виконає.

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів.

Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Дослідження здійснено в рамках проекту "Рік президентства Володимира Зеленського: досягнення і прорахунки" за підтримки представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.