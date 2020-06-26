Украинцы оценили первый год президентства Зеленского

Почти 40% украинцев оценили первый год президентства Владимира Зеленского "хорошо" или "очень хорошо", еще 34% считают, что президент справляется "не плохо и не хорошо".

Источник: результаты исследования Центра Разумкова с 24 по 29 апреля

Дословно: "В целом 37% опрошенных оценили деятельность В.Зеленского в течение первого года пребывания у власти "хорошо" или "очень хорошо". Относительное большинство, 34% опрошенных оценили деятельность В.Зеленского на "3" ("не плохо и не хорошо"), а 28% - "довольно плохо" или "очень плохо".

Детали: В частности, немаловажен для имиджа Зеленского оказался показатель - чьи интересы, общенациональные или собственные он прежде всего защищает.

В апреле доля тех, кто придерживается мнения, что президент защищает общенациональные интересы, составляла 50%, а тех, кто придерживается мнения, что он защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения - 33%.

Доля респондентов, которые считают новую власть лучше предыдущей, составляет 38%, 39% считают, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей, а 16% - что она хуже предыдущей.

63% респондентов ответили, что власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока не удается этого сделать, 25% считают, что власть только "имитирует усилия", и только 9% отмечают удачные действия власти.

Относительное большинство опрошенных (42%) отмечают, что общая ситуация в стране за последний год ухудшилась, 33% считают, что она не изменилась, а 15% - что она улучшилась.

Респонденты чаще всего констатируют ухудшение ситуации в уровне цен и тарифов (57%) и в экономическом положении страны (50%).

При оценке выполнения Зеленским предвыборных обещаний, большинство украинцев отмечают, что они вовсе не выполнены.

В частности, 71,5% считают, что совсем не выполнено обещание отстранения олигархов от влияния на политику, 70% - создание новых рабочих мест, 63% - установление мира на Востоке Украины, 62% - борьбы с коррупцией, 62% - внедрение реального народовластия, 56% - снижение коммунальных тарифов, 54% - детенизация экономики, легализация доходов, 53% - повышение пенсий, 50% - обеспечение больниц и школ финансированием и современным оборудованием, 47% - повышение зарплат педагогов и медиков, 46% - недопущение ущемления бизнеса правоохранителями.

Лишь 3,5% опрошенных считают, что Зеленский полностью выполнит свои предвыборные обещания, 33% ответили, что он выполнит большую часть своих обещаний, 31% - выполнит меньшую часть, 25% - практически не выполнит.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров телефонов.

Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Исследование осуществлено в рамках проекта "Год президентства Владимира Зеленского: достижения и просчеты" при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.