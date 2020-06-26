Неонацисти хотіли підпалити мечеть в Одесі - СБУ

Служба безпеки України попередила в Одесі спробу неонацистської організації підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України.

Джерело: СБУ

Дослівно: "У результаті проведеної спецоперації в ніч з 25 на 26 червня співробітники СБ України затримали у центрі Одеси двох учасників неонацистської організації під час спроби підпалу культової ісламської споруди із використанням двох пляшок із запалювальною сумішшю. СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ".

Деталі: Після проведення особистого огляду та обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.

Наразі фігурантів справи затримано. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури в Одеській області.