Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Неонацисти хотіли підпалити мечеть в Одесі - СБУ

П'ятниця, 26 червня 2020, 14:27
Неонацисти хотіли підпалити мечеть в Одесі - СБУ

Служба безпеки України попередила в Одесі спробу неонацистської організації підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України.

Джерело: СБУ

Дослівно: "У результаті проведеної спецоперації в ніч з 25 на 26 червня співробітники СБ України затримали у центрі Одеси двох учасників неонацистської організації під час спроби підпалу культової ісламської споруди із використанням двох пляшок із запалювальною сумішшю. СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ".

 

Деталі: Після проведення особистого огляду та обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.

Наразі фігурантів справи затримано. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури в Одеській області.

Українська правда
Теми: СБУОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
СБУ
Контррозвідники СБУ показали, як під Mortal Kombat палять танки окупантів
Зеленський радився з головою СБУ, керівниками розвідки
Намісника Лаври Павла викрили на нових злочинах – СБУ
Останні новини
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
Усі новини...
Реклама: