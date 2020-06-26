Неонацисты хотели поджечь мечеть в Одессе - СБУ
Служба безопасности Украины предупредила в Одессе попытку неонацистской организации поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.
Источник: СБУ
Дословно: "В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ".
Детали: После проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.
Сейчас фигуранты дела задержаны. Они извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры в Одесской области.