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Неонацисты хотели поджечь мечеть в Одессе - СБУ

Пятница, 26 июня 2020, 14:27

Служба безопасности Украины предупредила в Одессе попытку неонацистской организации поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.

Источник: СБУ

Дословно: "В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ".

 

Детали: После проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.

Сейчас фигуранты дела задержаны. Они извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры в Одесской области.

Украинская правда
Темы: СБУОдесса


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