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Глава ЄЦБ: Найгірша частина коронакризи, ймовірно, вже позаду

П'ятниця, 26 червня 2020, 14:45

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що єврозона подолала найгіршу частину кризи, викликаної епідемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми, ймовірно, пройшли найнижчу точку, і я говорю це з деяким трепетом, тому що, звичайно, може бути друга хвиля" – сказала Лагард.

За оцінками ЄЦБ, валовий внутрішній продукт в єврозоні впав на 16% в перші два квартали 2020 року. Однак банк очікує, що зростання економіки єврозони відновиться в найближчі місяці. Після скорочення на 8,7% протягом всього 2020 року ЄЦБ прогнозує зростання на 5,2% в 2021 році і 3,3% в 2022 році.

Лагард попередила, що відновлення "буде неповним і може бути трансформаційним", повторюючи, що світ не буде колишнім після пандемії.

"Ми повинні бути вкрай уважні до тих, хто найбільш вразливий", - додала вона.

Раніше в цьому місяці Європейський центральний банк оголосив про розширення масштабів і тривалості своєї надзвичайної програми купівлі облігацій. Центральний банк зобов'язався викупити 1,35 трлн євро державного боргу як мінімум до червня 2021 року.

Теми: коронавірусЄвропа
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