Глава ЕЦБ: Худшая часть коронакризиса, вероятно, уже позади
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что еврозона преодолела худшую часть кризиса, вызванного эпидемией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Мы, вероятно, прошли самую низкую точку, и я говорю это с некоторым трепетом, потому что, конечно, может быть вторая волна", - сказала Лагард.
По оценкам ЕЦБ, валовой внутренний продукт в еврозоне упал на 16% в первые два квартала 2020 года. Однако банк ожидает, что рост экономики еврозоны возобновится в ближайшие месяцы. После сокращения на 8,7% в течение всего 2020 года ЕЦБ прогнозирует рост на 5,2% в 2021 году и 3,3% в 2022 году.
Лагард предупредила, что восстановление "будет неполным и может быть трансформационным", повторяя, что мир не будет прежним после пандемии.
"Мы должны быть крайне внимательны к тем, кто наиболее уязвим", - добавила она.
Ранее в этом месяце Европейский центральный банк объявил о расширении масштабов и продолжительности своей чрезвычайной программы покупки облигаций. Центральный банк обязался выкупить 1,35 трлн евро государственного долга как минимум до июня 2021 года.