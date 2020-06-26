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Глава ЕЦБ: Худшая часть коронакризиса, вероятно, уже позади

Пятница, 26 июня 2020, 14:45

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что еврозона преодолела худшую часть кризиса, вызванного эпидемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы, вероятно, прошли самую низкую точку, и я говорю это с некоторым трепетом, потому что, конечно, может быть вторая волна", - сказала Лагард.

По оценкам ЕЦБ, валовой внутренний продукт в еврозоне упал на 16% в первые два квартала 2020 года. Однако банк ожидает, что рост экономики еврозоны возобновится в ближайшие месяцы. После сокращения на 8,7% в течение всего 2020 года ЕЦБ прогнозирует рост на 5,2% в 2021 году и 3,3% в 2022 году.

Лагард предупредила, что восстановление "будет неполным и может быть трансформационным", повторяя, что мир не будет прежним после пандемии.

"Мы должны быть крайне внимательны к тем, кто наиболее уязвим", - добавила она.

Ранее в этом месяце Европейский центральный банк объявил о расширении масштабов и продолжительности своей чрезвычайной программы покупки облигаций. Центральный банк обязался выкупить 1,35 трлн евро государственного долга как минимум до июня 2021 года.

Темы: коронавирусЕвропа
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