Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава ЕЦБ: Худшая часть коронакризиса, вероятно, уже позади

Пятница, 26 июня 2020, 14:45

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что еврозона преодолела худшую часть кризиса, вызванного эпидемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы, вероятно, прошли самую низкую точку, и я говорю это с некоторым трепетом, потому что, конечно, может быть вторая волна", - сказала Лагард.

По оценкам ЕЦБ, валовой внутренний продукт в еврозоне упал на 16% в первые два квартала 2020 года. Однако банк ожидает, что рост экономики еврозоны возобновится в ближайшие месяцы. После сокращения на 8,7% в течение всего 2020 года ЕЦБ прогнозирует рост на 5,2% в 2021 году и 3,3% в 2022 году.

Лагард предупредила, что восстановление "будет неполным и может быть трансформационным", повторяя, что мир не будет прежним после пандемии.

"Мы должны быть крайне внимательны к тем, кто наиболее уязвим", - добавила она.

Ранее в этом месяце Европейский центральный банк объявил о расширении масштабов и продолжительности своей чрезвычайной программы покупки облигаций. Центральный банк обязался выкупить 1,35 трлн евро государственного долга как минимум до июня 2021 года.

Темы: коронавирусЕвропа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин

Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"

Херсонские СМИ устроили флешмоб за-за того, что их не пустили к Зеленскому

Порошенко спрятал свои картины "за решеткой" в музее, куда снова приходило ГБР

фотоПервый после карантина чартер с туристами вылетел из Киева

Лукашенко собирается изменить конституцию Беларуси

Все новости...
коронавирус
Две трети украинцев убеждены, что коронавирус создали специально
Все чаще в Киеве коронавирусом болеют дети, самому маленькому пациенту - 10 дней от роду
В столице вспышка COVID-19 на троещинском рынке
Последние новости
23:24
Венгрия предлагает отправить в Украину инженерный батальон из-за паводков
22:55
документНичто не мешает Шарию передвигаться по территории Украины – ОГП
22:44
Новости экономики: дело Бахматюка, концессия, риелторы
22:33
В Киевской области ввели новые ограничения из-за вспышки COVID-19
22:07
В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области COVID-19 заразились 90 человек
21:52
Более миллиарда гривен убытков вызвали наводнения на Буковине – ОГА
21:25
Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин
21:09
За 5 месяцев 2020 УЗ увеличила на 6% объемы перевозок стройматериалов
20:52
Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"
20:24
"Укрпочта" возобновила доставку почты в западные области
Все новости...