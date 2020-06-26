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Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі

П'ятниця, 26 червня 2020, 15:30

Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує в найближчі 2 роки змінити Конституцію країни.

Джерело: державне білоруське видання БЕЛТА

Пряма мова: "Конституція - основний закон. Ми її зробимо за два роки. Кілька варіантів мені вже запропоновано, але вони не годяться. Люди просто бояться вносити більш рішучі зміни в Конституцію.

Я думаю, нам це треба зробити. Ще до прийняття Конституції ми взагалі багато зробимо в плані передачі повноважень вниз - до голів райвиконкомів, губернатора".

Деталі: Також Лукашенко заявив, що повернення до Конституції зразка 1994 року - це рух назад.

Нагадаємо: 

  • Ексбанкір Віктор Бабарико, який претендує на пост президента Білорусі, заявив про початок кампанії з проведення референдуму щодо зміни Конституції.
  • 18 червня Бабарико затримали і доставили на допит.
  • Лукашенко перебуває на посаді президента Білорусі уже 26 років. У 2020 році він балотується вшосте.

Теми: ЛукашенкоБілорусьКонституція


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