Лукашенко собирается изменить конституцию Беларуси
Пятница, 26 июня 2020, 15:30
Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в ближайшие 2 года изменить Конституцию страны.
Источник: государственное белорусское издание БЕЛТА
Прямая речь: "Конституция - основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию.
Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора".
Детали: Также Лукашенко заявил, что возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад.
Напомним:
- Претендующий на пост президента Белоруссии экс-банкир Виктор Бабарико заявил о начале кампании по проведению референдума по изменению Конституции.
- 18 июня Бабарико задержали и доставили на допрос.
- Лукашенко находится на посту президента Беларуси уже 26 лет. В 2020 году он баллотируется в шестой раз.