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Лукашенко собирается изменить конституцию Беларуси

Пятница, 26 июня 2020, 15:30

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в ближайшие 2 года изменить Конституцию страны.

Источник: государственное белорусское издание БЕЛТА

Прямая речь: "Конституция - основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию.

Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора".

Детали: Также Лукашенко заявил, что возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад.

Напомним: 

  • Претендующий на пост президента Белоруссии экс-банкир Виктор Бабарико заявил о начале кампании по проведению референдума по изменению Конституции.
  •  18 июня Бабарико задержали и доставили на допрос.
  • Лукашенко находится на посту президента Беларуси уже 26 лет. В 2020 году он баллотируется в шестой раз.

Темы: ЛукашенкоБеларусьКонституция


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