Лукашенко собирается изменить конституцию Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в ближайшие 2 года изменить Конституцию страны.

Источник: государственное белорусское издание БЕЛТА

Прямая речь: "Конституция - основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию.

Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора".

Детали: Также Лукашенко заявил, что возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад.

Напомним: