Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

26 червня зі столиці вилетів перший чартерний рейс з українськими туристами після відновлення авіасполучення з іншими країнами світу.

Джерело: аеропорт "Київ" у Facebook

Дослівно: "Албанія – перша країна, яка приймає туристів з України. 26 червня з аеропорту "Київ" вилетів перший чартерний рейс з України після відновлення авіасполучення з іншими країнами світу".

фото з facebook Sikorsky Kyiv International Airport

Деталі: Українці вирушили літаком авіакомпанії Jonika. Зазначається, що туроператор включив у вартість турів медичне страхування від COVID-19.

фото з facebook Sikorsky Kyiv International Airport

В аеропорту додали, що наразі без обмежень, тестів чи подальшої обсервації українці можуть потрапити лише до Албанії.

Повідомляється, що самоізоляція після повернення з Албанії в Україну також буде не потрібна.

