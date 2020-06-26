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Первый после карантина чартер с туристами вылетел из Киева

Пятница, 26 июня 2020, 15:33
ФОТО С FACEBOOK SIKORSKY KYIV INTERNATIONAL AIRPORT

26 июня из столицы вылетел первый чартерный рейс с украинскими туристами после возобновления авиасообщения с другими странами мира.

Источник: аэропорт "Киев" в Facebook

Дословно: "Албания – первая страна, которая принимает туристов из Украины. 26 июня из аэропорта "Киев" вылетел первый чартерный рейс из Украины после возобновления авиасообщения с другими странами мира".

 
фото с facebook Sikorsky Kyiv International Airport

Детали: Украинцы отправились самолетом авиакомпании Jonika. Отмечается, что туроператор включил в стоимость туров медицинское страхование от COVID-19.

 
фото с facebook Sikorsky Kyiv International Airport

В аэропорту добавили, что пока без ограничений, тестов или дальнейшей обсервации украинцы могут попасть только в Албанию.

Сообщается, что самоизоляция после возвращении из Албании в Украину также будет не нужна.

Украинская правда
Темы: КиевАлбанияавиатуристыкоронавирус


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