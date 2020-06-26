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У США рекордний приріст нових випадків коронавірусу: майже 40 тисяч за добу

П'ятниця, 26 червня 2020, 15:53

У США у четвер зареєстрували рекордний приріст заражень коронавірусом – майже 40 тисяч.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Washington Post.

У четвер у США зареєстрували 39 327 нових випадків коронавірусу за добу, що є рекордним добовим приростом за увесь час епідемії. Цей показник – сумарні дані, оприлюднені органами охорони здоров’я різних штатів – побив рекорд середи, коли зареєстрували 38 115 нових хворих.

Особливо прискорилося поширення вірусу в Техасі. Там за добу показники побили одразу два рекорди: майже 6 тисяч нових хворих та найбільша з початку епідемії кількість госпіталізованих. Губернатор штату Грег Ебботт назвав швидкість зростання кількості нових заражень "вибуховою", зазначаючи, що це стосується і великих, і малих міст.

У зв’язку з погіршенням ситуацію, Техас, Флорида, Аризона та Нью-Мексико відклали подальше послаблення карантинних обмежень.

Водночас у Нью-Йорку, який на початку був епіцентром епідемії у США, показник нових госпіталізацій вперше з 18 березня опустився до менше тисячі за добу, повідомив губернатор Ендрю Куомо.  

Загалом з початку епідемії у США зареєстрували вже 2,4 млн підтверджених хворих на коронавірус та 124 тисячі смертей. Населення країни – близько 308 мільйонів осіб.

Голова Центру контролю та попередження захворювань Роберт Редкліф вчора заявив, що реальна кількість хворих може бути у 10 разів вищою, ніж офіційні цифри, підтверджені лабораторними тестами.

Теми: СШАкоронавірусжертви


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