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В США рекордный прирост новых случаев коронавируса: почти 40 000 за сутки

Пятница, 26 июня 2020, 15:53

В США в четверг зарегистрировали рекордный прирост заражений коронавирусом - почти 40 тысяч.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Washington Post.

В четверг в США зарегистрировали 39 327 новых случаев коронавируса за сутки, что является рекордным суточным приростом за все время эпидемии. Этот показатель - суммарные данные, обнародованные органами здравоохранения различных штатов - побил рекорд среды, когда зарегистрировали 38 115 новых больных.

Особенно ускорилось распространение вируса в Техасе. Там за сутки показатели побили сразу два рекорда: почти 6000 новых больных и наибольшее с начала эпидемии количество госпитализированных. Губернатор штата Грег Эбботт назвал скорость роста количества новых заражений "взрывной", отмечая, что это касается и больших, и малых городов.

В связи с ухудшением ситуации Техас, Флорида, Аризона и Нью-Мексико отложили дальнейшее ослабление карантина.

В то же время в Нью-Йорке, который в начале был эпицентром эпидемии в США, показатель новых госпитализаций впервые с 18 марта опустился до менее тысячи за сутки, сообщил губернатор Эндрю Куомо.

Всего с начала эпидемии в США зарегистрировали уже 2,4 млн подтвержденных больных коронавирусом и 124 тысячи смертей. Население страны - около 308 млн человек.

Председатель Центра контроля и предупреждения заболеваний Роберт Рэдклифф вчера заявил, что реальное число больных может быть в 10 раз выше, чем официальные цифры, подтвержденные лабораторными тестами.

Темы: СШАкоронавирусжертвы


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