СБУ викрила виробництво антисептиків сумнівної якості більш ніж на мільйон

У Дніпрі правоохоронці викрили і припинили підпільне виробництво спиртового дистиляту, який використовувався для виробництва неліцензованих антисептиків сумнівної якості.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За попередньою версією слідства, незаконний бізнес організували п’ятеро мешканців Дніпра. Підпільний цех із виготовлення спиртового дистиляту вони облаштували у промисловому районі міста.

Зловмисники закуповували контрафактний спирт в інших регіонах України, а потім розбавляли до допустимого "градусу" при виготовленні антисептику. Низькоякісний спирт звозили в одне із сіл області для підпільного виготовлення антисептичних засобів без проведення будь-яких лабораторних досліджень.

Співробітники спецслужби встановили, що нелегальна лінія працювала понад три місяці та виготовляла 10 тисяч флаконів щомісяця орієнтовною вартістю майже 1,3 мільйона гривень.

На "контрафакт" організатори оформлювали підроблені свідоцтва про якість. Продукцію, вироблену в кустарний спосіб, зловмисники реалізовували через інтернет на сайтах приватних оголошень та в одній із відомих аптечних мереж області.

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці вилучили понад 3 тонни спиртової суміші, 5 тонн хімічних речовин, які можуть використовуватись при виготовленні антисептичних засобів, виробниче обладнання та пакувальну тару. Вартість вилученого спиртового концентрату за мінімальними оцінками становить понад 1,2 мільйона гривень.

Розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх клієнтів зловмисників, тривають заходи для вилучення кустарного антисептику із продажу з аптечної мережі.

Вилучена продукція направлена на експертизу, за результатами якої буде вирішуватися питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.