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СБУ обнаружила производство антисептиков сомнительного качества более чем на миллион

Пятница, 26 июня 2020, 16:02
СБУ обнаружила производство антисептиков сомнительного качества более чем на миллион

В Днипре правоохранители разоблачили и прекратили подпольное производство спиртового дистиллята, который использовался для производства нелицензированных антисептиков сомнительного качества.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: По предварительной версии следствия, незаконный бизнес организовали пятеро жителей Днипра. Подпольный цех по изготовлению спиртового дистиллята они обустроили в промышленном районе города.

Злоумышленники закупали контрафактный спирт в других регионах Украины, а затем разбавляли до допустимого "градуса" при изготовлении антисептика. Низкокачественный спирт свозили в одно из сел области для подпольного изготовления антисептических средств без проведения каких-либо лабораторных исследований.

Сотрудники спецслужбы установили, что нелегальная линия работала более трех месяцев и производила 10 тысяч флаконов ежемесячно ориентировочной стоимостью почти 1,3 миллиона гривен.

На "контрафакт" организаторы оформляли поддельные свидетельства о качестве. Продукцию, произведенную в кустарным способом, злоумышленники реализовывали через интернет на сайтах частных объявлений и в одной из известных аптечных сетей области.

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители изъяли свыше 3 тонн спиртовой смеси, 5 тонн химических веществ, которые могут использоваться при изготовлении антисептических средств, производственное оборудование и упаковочную тару. Стоимость изъятого спиртного концентрата по минимальным оценкам составляет более 1,2 миллиона гривен.

Начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса.

Сейчас правоохранители устанавливают всех клиентов злоумышленников, продолжаются мероприятия для изъятия кустарного антисептика по продаже из аптечной сети.

Изъятая продукция направлена ​​на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.

Украинская правда
Темы: СБУДнепр
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