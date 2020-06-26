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Kyiv not Kiev: у Facebook виправили написання української столиці

П'ятниця, 26 червня 2020, 17:28

Компанія Facebook офіційно перейшла на написання столиці України правильною транслітерацією Kyiv.

Джерело: голова МЗС Дмитро Кулеба у Facebook

Пряма мова Кулеби: "Вода камінь точить. А МЗС настирливо точить всіх у світі, хто досі пише Kiev замість Kyiv! Я радий повідомити: рух за правильну транслітерацію столиці здобув важливу перемогу.

Facebook офіційно перейшов до використання Kyiv. Інженери соцмережі переключили все на використання Kyiv. Раніше, якщо ви хотіли відмітити нашу столицю, то першою опцією за визначенням алгоритм пропонував Kiev. Віднині це буде Kyiv".

Деталі: Він розповів, що до цього призвели "десятки і сотні листів, електронних, паперових, дзвінків у всі офіси - від європейських до західного узбережжя США".

Кулеба також зазначає, що написання української столиці – це дуже важлива річ, яка формує масову свідомість англомовного світу і привчає до розуміння, що Україна — це Україна.

Нагадаємо: У жовтні 2018 року Міністерство закордонних справ розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої закликатиме іноземні ЗМІ під час згадок української столиці писати Kyiv, а не транслітерацію з російської Kiev.

12 червня 2019 року стало відомо, що Рада США з географічних назв одноголосно прийняла рішення про заміну офіційної назви столиці України з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі.

Українська правда
Теми: Кулеба ДмитроМЗСКиїв


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