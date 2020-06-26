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Kyiv not Kiev: в Facebook исправили написание украинской столицы

Пятница, 26 июня 2020, 17:28

Компания Facebook официально перешла на правильную транслитерацию Kyiv при написании столицы Украины.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Facebook

Прямая речь Кулебы: "Вода камень точит. А МИД настойчиво точит всех в мире, кто до сих пор пишет Kiev вместо Kyiv! Я рад сообщить, движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу.

Facebook официально перешел к использованию Kyiv. Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Ранее, если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv".

Детали: Он рассказал, что к этому привели "десятки и сотни писем, электронных, бумажных, звонков во все офисы - от европейских до западного побережья США".

Кулеба также отмечает, что написание украинской столицы - это очень важная вещь, которая формирует массовое сознание англоязычного мира и приучает к пониманию, что Украина - это Украина.

Напомним: В октябре 2018 Министерство иностранных дел начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой будет призывать иностранные СМИ во время упоминаний украинской столице писать Kyiv, а не транслитерацию с российской Kiev.

12 июня 2019 года стало известно, что Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.

Украинская правда
Темы: Кулеба ДмитрийМИДКиев


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