Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ порушило справу щодо глави "Укрпошти" Смілянського

П'ятниця, 26 червня 2020, 18:09
НАБУ порушило справу щодо глави Укрпошти Смілянського

Національне антикорупційне бюро почало розслідувати можливе зловживання та одержання неправомірної вигоди гендиректором "Укрпошти" Ігорем Смілянським.

Джерело: інформацію підтвердили у пресслужбі НАБУ у відповідь на запит УП           

Дослівно: "НАБУ на виконання ухвали суду внесло відомості до ЄРДР".

Деталі: Справу відкрили на виконанні рішення Вищого антикорупційного суду, який зобов'язав НАБУ внести відомості до ЄРДР. 

У ЗМІ повідомляють, що заявник просив відкрити справу щодо керівництва "Укрпошти" через "зростання тарифів на міжнародні поштові відправлення".

Нагадаємо: 

  • У лютому 2020 року Смілянський повідомив, що його зарплата голови "Укрпошти" становить 836 тисяч гривень на місяць. Після цього його заробітну плату ще місяць обговорювали в мережі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УкрпоштаНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
Укрпошта
За останні 2,5 року "Укрпошта" намагалася отримати 3 банки: НБУ виступає проти
"Укрпошта" відновила роботу відділення у Львові, яке постраждало від ракетної атаки
Укрпошта випустила нові марки із зображенням писанок
Останні новини
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
Усі новини...
Реклама: