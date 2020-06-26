НАБУ порушило справу щодо глави "Укрпошти" Смілянського
П'ятниця, 26 червня 2020, 18:09
Національне антикорупційне бюро почало розслідувати можливе зловживання та одержання неправомірної вигоди гендиректором "Укрпошти" Ігорем Смілянським.
Джерело: інформацію підтвердили у пресслужбі НАБУ у відповідь на запит УП
Дослівно: "НАБУ на виконання ухвали суду внесло відомості до ЄРДР".
Деталі: Справу відкрили на виконанні рішення Вищого антикорупційного суду, який зобов'язав НАБУ внести відомості до ЄРДР.
У ЗМІ повідомляють, що заявник просив відкрити справу щодо керівництва "Укрпошти" через "зростання тарифів на міжнародні поштові відправлення".
Нагадаємо:
- У лютому 2020 року Смілянський повідомив, що його зарплата голови "Укрпошти" становить 836 тисяч гривень на місяць. Після цього його заробітну плату ще місяць обговорювали в мережі.
Українська правда