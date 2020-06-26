НАБУ порушило справу щодо глави "Укрпошти" Смілянського

Національне антикорупційне бюро почало розслідувати можливе зловживання та одержання неправомірної вигоди гендиректором "Укрпошти" Ігорем Смілянським.

Джерело: інформацію підтвердили у пресслужбі НАБУ у відповідь на запит УП

Дослівно: "НАБУ на виконання ухвали суду внесло відомості до ЄРДР".

Деталі: Справу відкрили на виконанні рішення Вищого антикорупційного суду, який зобов'язав НАБУ внести відомості до ЄРДР.

У ЗМІ повідомляють, що заявник просив відкрити справу щодо керівництва "Укрпошти" через "зростання тарифів на міжнародні поштові відправлення".

Нагадаємо: